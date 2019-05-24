Алтайские эсеры обратились в прокуратуру из-за незаконной продажи кинотеатра

Новости 24.05.2019 14:00 78

Жители Ключевского района при поддержке алтайских эсеров намерены добиться пересмотра итогов приватизации по ряду крупных объектов недвижимости. Справедливороссы нашли нарушения в ходе процесса передачи объектов социальной сферы в райцентре в частные руки.

Как выяснилось, накануне глава района Денис Леснов сообщил о продаже кинотеатра «Мир» за мизерную цену – 600 тысяч рублей. Более того, поговаривают о закрытии детского лагеря, где отдыхали не только дети из Ключевского, но и из близлежащих районов. Местные жители забили тревогу и обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву, пишет региональное отделение партии «Справедливая Россия».

«Нас постепенно лишают всех социально-культурных и других необходимых объектов», – отметили в обращении заявители. Глава района уверяет, что причиной таких мер является оптимизация расходов на содержание муниципального имущества.

Прокуратура края уже подтвердила незаконные действия руководства района и намерена оспорить сделку по приватизации кинотеатра. В ответе на депутатский запрос прокурор края Александр Руднев отметил, что для участия в аукционе поступила только одна заявка, он был признан несостоявшимся.

«В дальнейшем, вопреки установленному требованию закона, продажа муниципального имущества посредством публичного предложения не была осуществлена..., а кинотеатр был просто продан в частные руки», - прокомментировал Руднев.

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Местные жители выразили свой протест против действий власти и напомнили, что на данный момент уже продана автостанция, закрыты санэпидемстанция и баклаборатория. На очереди закрытие детского лагеря имени Юрия Гагарина, что в 12 км от райцентра.

Говоря об этой проблеме, краевая прокуратура усмотрела здесь нарушение закона о гарантиях прав ребенка в РФ, потому что «решение о реорганизации детского лагеря было принято без положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения продолжения оказания услуг детям по организации отдыха и оздоровления».

В связи с выявленными нарушениями при приватизации муниципального кинотеатра и реорганизации детского оздоровительного лагеря прокуратура внесла представление главе Ключевского района. По итогам рассмотрения представления будет решен вопрос «об оспаривании сделки приватизации в судебном порядке».