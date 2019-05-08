Главный полицейский Алтайского края раскрыл доходы за 2018 год

Новости 24.05.2019 12:15 262

Алтайские полицейские последними из правоохранителей региона отчитались о доходах за 2018 год. Новый начальник регионального ГУ МВД России Андрей Подолян заработал 2,156 млн рублей, это на 300 тысяч больше, чем было годом ранее. Тогда Подолян являлся замначальника ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по декларации нынешнего руководителя главка алтайской полиции, он вместе с несовершеннолетним ребенком владеет квартирой (47,6 кв. м). В пользовании у Подоляна находится еще одна квартира (117,3 кв. м), земельный участок (923 кв. м) и объект незавершенного строительства (135,2 кв. м). Последние два объекта недвижимости на праве собственности принадлежат супруге высокопоставленного полицейского. Передвигается правоохранитель на Chevrolet Niva 2015 года выпуска.

Жена Андрея Подоляна отчиталась о годовом доходе в размере 747,6 тысяч рублей. Она владеет автомобилем Honda CR-V 2007 года выпуска.

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Замначальника ГУ МВД России по Алтайскому краю - начальник Главного следственного управления Ольга Кузнецова заработала 1,821 млн рублей (по итогам 2017 года было 1,492 млн). Она владеет двумя земельными участками (суммарно 2500 кв. м), квартирой (57,1 кв. м), жилым домом (71,1 кв. м) и автомобилем Nissan X-Trail (2011 года выпуска). В пользовании у Кузнецовой находится также квартира на 71,4 кв. м.

Еще один заместитель Подоляна, Александр Лаас, отчитался о доходе в 2,4 млн рублей (было 2,216 млн рублей). Супруга Лааса заработала 722,8 тысяч рублей (по итогам 2017 года - 240 тысяч рублей). В собственности у полицейского есть земельный участок (1049 кв. м), жилой дом (206,9 кв. м) и квартира (34,5 кв. м). У супруги Лааса задекларирован автомобиль Volkswagen Tiguan 2012 года выпуска.

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Наконец, еще один замначальника Алтайского главка полиции Павел Татарников, который, видимо, оставит свой пост, заработал 1,693 млн рублей (было 6,271 млн). У него есть квартира (96 кв. м) и гараж (21,8 кв. м).

Супруга Татарникова задекларировала 1,062 млн (доход остался тем же, что и годом ранее). Она владеет земельным участком в 1056 "квадратов", двумя квартирами (в общей сложности 146,1 кв. м) и машиноместами (суммарно 36,3 кв. м). Транспортными средствами чета не располагает.