В офисах банка ВТБ теперь можно оформить негосударственное пенсионное обеспечение

Новости 24.05.2019 12:45 81

Организация «ВТБ Пенсионный фонд» теперь работает не только в собственных отделениях, но и в отделениях банка ВТБ, количество которых составляет более 500. Там можно будет оформить договор НПО, выбрав наиболее подходящий клиенту формат, в том числе «Привилегия» или «НПО-Премиум».

«НПО-Премиум» дает возможность инвестировать не только в депозиты, но и в ценные бумаги, а также в другие инструменты, которые клиент может определить самостоятельно. Так же самостоятельно клиентом определяются сроки выплаты пенсии и периодичность внесения платежей.

Кроме того, пользователь пакета «НПО-Премиум» сможет участвовать в бонусной программе «Коллекция», используя ее баллы в качестве взносов и получать налоговый вычет (13 %) от суммы, вносимой ежегодно.

Для оформления «НПО-Премиум» понадобится только паспорт, а сам процесс займет не более пяти минут.

«Негосударственное пенсионное обеспечение наиболее привлекательно для тех, кто осознанно планирует свое будущее. Поддержка со стороны надежного партнера в лице ВТБ Пенсионный фонд позволяет клиентам дополнительно увеличивать размер будущей пенсии. Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры, именно поэтому теперь наши клиенты могут воспользоваться предложениями фонда в розничной сети банка ВТБ», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор «ВТБ Пенсионный фонд».

Сеть офисов, в которых можно подать заявление на выплату негосударственной пенсии, также расширилась и с апреля включает свыше 1500 точек продаж банка ВТБ.