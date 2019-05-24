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В Бийском государственном колледже прошел семинар по профилактике ВИЧ-инфекции

Новости
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В Бийском государственном колледже состоялась встреча студентов первого курса  с сотрудниками КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в Бийске».

Специалист по социальной работе Пронина Юлия и  медицинский психолог Арбузова Татьяна информировали молодежь о проблеме ВИЧ-инфекции, мотивируя участников на ответственное поведение с целью  сохранения своего здоровья. В мероприятии приняли участие около 50 студентов.

Первокурсникам была предоставлена полная информация по эпидемиологической ситуации в городе, крае, стране, базовая информация о ВИЧ-инфекции, а так же они обсудили с участниками ситуации риска. Информирование участников сопровождалось просмотром тематических  фильмов и раздачей информационных буклетов.

За более подробной информацией обращаться в отдел эпидемиологии и профилактики, тел: 8 –(3854) 44-78-73

Автор: Политсиб.ру