В Бийском государственном колледже прошел семинар по профилактике ВИЧ-инфекции

Новости 24.05.2019 14:40 79

В Бийском государственном колледже состоялась встреча студентов первого курса с сотрудниками КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в Бийске».

Специалист по социальной работе Пронина Юлия и медицинский психолог Арбузова Татьяна информировали молодежь о проблеме ВИЧ-инфекции, мотивируя участников на ответственное поведение с целью сохранения своего здоровья. В мероприятии приняли участие около 50 студентов.

Первокурсникам была предоставлена полная информация по эпидемиологической ситуации в городе, крае, стране, базовая информация о ВИЧ-инфекции, а так же они обсудили с участниками ситуации риска. Информирование участников сопровождалось просмотром тематических фильмов и раздачей информационных буклетов.

За более подробной информацией обращаться в отдел эпидемиологии и профилактики, тел: 8 –(3854) 44-78-73