В АлтГТУ появятся 30 бюджетных мест для студентов-иностранцев

Новости 24.05.2019 11:05 69

Министерство образования и науки России выделило 30 бюджетных мест на обучение иностранцев, поступающих на подготовительное отделение института международного образования и сотрудничества АлтГТУ им. И.И. Ползунова в 2020/21 учебном году.

Как рассказали в вузе, при этом им будут выплачивать стипендию в течение всего периода обучения независимо от успехов в учебе.

«Ежегодно около 10 лет АлтГТУ успешно проходи конкурсный отбор Минобрнауки России. В рамках квоты техническому вузу каждый год выделяется порядка 30 бюджетных мест. По условиям конкурса вуз должен иметь лицензию на образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Кроме того, при отборе учитывается материально-техническая база, кадровый ресурс, условия проживания иностранных студентов», - говорится в сообщении.

В АлтГТУ обучаются около 900 иностранных студентов из Афганистана, Вьетнама, Ганы, Гвинеи, Греции, Египта, Зимбабве, Индонезии, Ирака, Казахстана, Камеруна, Китая, Колумбии, Кореи, Кот-Д'Ивуара, Марокко, Монголии, Нигерии, Палестины, Сирии, Сомали, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Шри-Ланки и Эфиопии.