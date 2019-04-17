«Взаперти» или «Не взаперти»: антимонопольная служба заинтересовалась барнаульскими реалити-квестами

Новости 24.05.2019 10:40 189

Алтайское краевое УФАС рассмотрело заявление барнаульского предпринимателя о нарушении прав на товарный знак «Взаперти твоё главное приключение». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это название реалити-квеста, который несколько предпринимателей проводили на протяжении двух лет, а затем партнеры обратившегося в УФАС предпринимателя решили вместо дилерства создать собственную сеть реалити-квестов и назвали ее «Не взаперти». Данное название применялось во всех рекламных материалах новой организации. При этом, партнерские отношения с заявителем расторгнуты не были.

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Экспертиза торгово-промышленной палаты края подтвердила тождественность обозначения «Не взаперти» товарному знаку «Взаперти твоё главное приключение», а комиссия УФАС пришла к выводу, что действия предпринимателей могли привести к получению преимуществ при осуществлении деятельности реалити-квестов «Не взаперти» за счет смешения с деятельностью заявителя, и, как следствие, причинить ему убытки или нанести вред деловой репутации.

Таким образом, Алтайское краевое УФАС усмотрело в действиях индивидуальных предпринимателей нарушение Закона о защите конкуренции и выдало им предписание об его прекращении.

В ходе разбирательства все информационные материалы были приведены в соответствие с предписанием УФАС, партнерские отношения между истцом и ответчиками расторгнуты, а ответчики подали заявку на регистрацию собственного товарного знака.