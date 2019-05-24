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Бийск «утопает» в мусоре: Минстрой начал проверку

Новости
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В Бийске происходит настоящий мусорный коллапс. Город все больше напоминает одну большую свалку. Отходы уже не помещаются в контейнеры и расползается по дворам и улицам. Корреспонденты «Бийского рабочего» устроили рейд по городу и посчитали количество несанкционированных свалок.

Первая остановка - улица Радищева. Как пишет издание, обрыв к Бии полностью покрыт пластиком, обломками шифера и пакетами. Все это карнизом нависает над лодочной станцией и умилительными баньками на речном берегу.

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Похожая ситуация происходит на улице Прибыткова. За бараками в поселке Сахарного завода линейкой выстроены гаражи, а рядом кучи отходов. На улице Докучаева нечистоты распространились вдоль проезжей части. Кроме того, мешки с «нечто» нашли на улице Туркменская. Мусор в кустах безуспешно местные жители пытаются прикрыть весенней листвой.

Еще одним пунктом в рейде стала улица Каховская. Место уникальное, отсюда открывается панорамный вид на город. Увы, и эту территорию успели «украсить» различным хламом.

Участники рейда рассказали, что было найдено около 15 свалок, но на самом деле их гораздо больше. Подобные горы отходов расположены и в историческом центре Бийска, и в Заречье, и в сосновом бору, да, в каждом микрорайоне.

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В свою очередь, по информации регоператора ООО «Спецобслуживание Центральное», вывоз твердых коммунальных отходов с территории Бийска осуществляется в соответствии графиками, утвержденными муниципалитетом. Между тем в ближайшее время город посетят сотрудники Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края для контроля работы регоператора. В случае выявления фактов несоблюдения ООО «Спецобслуживание Центральное» своих обязанностей, будут составлены соответствующие акты.

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Автор: Политсиб.ру