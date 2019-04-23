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Отделение хронического гемодиализа планируют открыть в Камне-на-Оби

Новости
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23 мая в Барнауле прошло рабочее совещание с участием краевых министров здравоохранения и соцзащиты, а также специалистов профильных ведомств, сообщается на сайте Алтайского края.

Предметом обсуждения стал вопрос открытия отделения хронического гемодиализа на базе Каменской центральной районной больницы и компенсации пациентам проезда до места лечения. Создание отделения займет некоторое время, на протяжении которого больным придется ездить в ближайшее из существующих гемодиализных отделений, поэтому минсоцзащиты было поручено проработать проблему компенсации пациентам затрат на проезд.  

Наталья Оськина, занимающая пост министра социальной защиты населения, указала, что бесплатный проезд на пригородном железнодорожном, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно является частью социального пакета и пользоваться им могут в том числе и граждане, которые страдают от гемодиализа. Таковых в Каменском районе насчитывается более десяти.

Министра здравоохранения края Дмитрий Попов оценил необходимые для организации нового отделения затраты в сумму свыше 10 миллионов рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru