Археологи сделали ценные находки на месте заброшенной деревни на Алтае

Новости 24.05.2019 9:20 179

Медные монеты, картечь и редкая ритуальная чаша, обнаружены археологами на месте охотничьей деревни в Республике Алтай. Информация об исторических находках приводится на сайте региона.

Археологи работали в низовья реки Зайчиха. На этом месте в начале прошлого века находилась деревня. По словам ученых, она изначально возникла как центр охотничьего промысла. Первые постоянные жители появились в 1900-1910 годах. Населенный пункт располагался в удобном месте на террасе реки Зайчиха (приток Катуни) на площади 400 на 300 м. Это сухое место, закрытое с севера и северо-запада от ветров отрогами Катунского хребта высотой до 1700- 1800 метров. Здесь находилось порядка 10-15 домов.

Во время экспедиции были обнаружены медные монеты 1903-1913 годов, патроны, пули, картечь, кованые гвозди. Найдены части керамической посуды ХIX века. Интересной находкой стала ритуальная чашечка для подношений, используемая в буддизме (бронза, XIX век).

Известно, что в деревне развивалось коневодство, имелась ветеринарная станция. Жители Зайчихи занимались земледелием, а на реке выше села работала мельница.

Все найденные предметы пополнят коллекцию этно-экологического музея Катунского заповедника.