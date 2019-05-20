Барнаульский суд отказался приостановить демонтаж купеческой усадьбы в центре города

23 мая в Центральном районном суде Барнаула прошло первое заседание по делу исторической усадьбы купца Михайлова. С иском обратилась общественная организация "Гражданский патруль". Главным итогом процесса стало то, что судья Наталья Симон отказалась принять обеспечительные меры - запрет на проведение работ на территории усадьбы.
Напомним, правозащитники требуют признать незаконным отказ Алтайохранкультуры включить бывший памятник истории в список объектов, обладающих признаками культурного наследия. К слову, административным ответчиком по делу выступает не только региональное управление госохраны объектов культурного наследия, но и персонально врио руководителя Александр Урбах.
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В качестве заинтересованного лица в суд вызвана прокуратура Алтайского края, которая инициировала снос усадьбы купца для строительства своего офиса.
Накануне представители Алтайохранкультуры и надзорного ведомства возражали против удовлетворения иска от "Гражданского патруля".
"К сожалению, в принятии обеспечительных мер, а именно запрета на проведение работ на территории усадьбы нам отказали, данное решение уже обжаловано в Алтайский краевой суд", - рассказал представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.
В итоге было принято решение о переносе судебного заседания, чтобы представители истца смогли более детально подготовиться и изложить свою позицию. Процесс возобновится 30 мая.
Тем временем снос усадьбы, насчитывающей 110 лет, перешел в заключительную стадию. На данном месте краевая прокуратура намерена возвести 8-этажный "офисник" для своих сотрудников.
Здание планируется снести, а на этом месте построить новый офис для прокуратуры