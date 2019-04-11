Профессор Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ

Новости 24.05.2019 7:10 422

Вопреки появившейся неделю назад информации, аттестационная комиссия Минобрнауки РФ все-таки не стала полностью одобрять список их 4-х претендентов на пост ректора АлтГУ. Единственным, кого отсеяли, к недоумению многих наблюдателей, стал завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин.

Как рассказал сам профессор "Политсибру", такое решение стало для него полной неожиданностью. Приказ Минобрнауки был издан накануне поздно вечером. Напомним, в Москву на собеседование 17 мая помимо Тишкина летали врио ректора Сергей Бочаров, проректор по экономики и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра.

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По словам Алексея Тишкина, отказ в аттестации связан с тем, что нынешнее руководство АлтГУ воспринимало его как наиболее серьезного соперника.

Уже в понедельник, 27 мая будет собрана комиссия по выборам ректора, которая назовет дату голосования. Ожидается, что на ведение предвыборной кампании претендентам будет отведено минимальное время.

Тем временем большинство опрошенных "Политсибру" наблюдателей, полагают, что после того, как из "гонки" выбыл оппозиционный кандидат, представлявший реальную угрозу для врио ректора, борьбы не получится. Однако, по данным издания, существует вероятность, что кресло ректора отойдет бывшему министру образования края Александру Жидких.

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Нынешний проректор "политеха" якобы является более предпочтительной фигурой для краевых властей, чем Сергей Бочаров. Неофициально именно на самовыдвиженца делают ставку в региональном Минобрнауки, рассказал "Политсибру" источник, знакомый с предвыборными раскладами. Нелишним будет напомнить, что еще осенью при уходе из правительства края Жидких сулили кресло ректора одного из алтайских вузов.

Кстати, профессор Тишкин считает победу Александра Жидких маловероятной, полагая, что результат выборов уже предрешен. Иной вариант возможен только при массовом протестном голосовании против нынешнего врио ректора.