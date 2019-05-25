«Мучения» без теплой воды закончатся для жителей Бийска к 29 мая

Новости 25.05.2019 9:05 66

Горячая вода в домах жителей Бийска может появиться уже к 5 июня, сообщили в пресс-службе местного филиала СГК.

Как передает «Бийский рабочий», накануне в наукограде были окончены гидравлические испытания. Они проходили при температуре воды не выше 40 градусов.

Энергетики выполнили большой объем работ. Были проведены испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В ходе испытаний было выявлено на внутриквартальных сетях 74 повреждения, 22 - уже устранено. На магистральных теплосетях зафиксировали 35 повреждения, 7 из них устранили.

Ремонтные бригады продолжают устранять оставшиеся повреждения. Работы должны закончить до начала июня, после чего горячая вода должна вернуться в дома бийчан. Там, где порывов не выявлено или они уже устранены, подавать воду начнут к 29 мая.

Как рассказали в СГК, в приоритете - провести ремонт на тех участках, дефекты на которых не позволяют подключить к водоснабжению сразу по несколько десятков домов.

Плановые ремонтные работы запланированы на весь теплый период года. Всего замене подлежит около трех километров магистральных и квартальных сетей.