Алтайские специалисты рассказали, какие продукты приводят к ботулизму

Новости 27.05.2019 9:35 50

Ботулизм - это наиболее опасный пищевой токсикоз. Представляет сравнительно редкое, но очень тяжелое заболевание, остро протекающее у людей в виде пищевой, а у животных - кормовой интоксикации.

Ботулизм у человека вызывается поступлением в организм с пищей нейротоксина, инкубационный период ботулизма у человека составляет 12-24 часа. В зависимости от количества токсина, попавшего в организм, признаки токсикоза проявляются раньше или задерживаются на несколько суток. Чем короче инкубационный период, тем тяжелее протекает заболевание.

Ботулинический токсин действует на вегетативную нервную систему, на ядра клеток продолговатого мозга и на клетки ганглиев спинного мозга, но не действует на центры больших полушарий, что и определяет своеобразие клинического течения болезни.

Опасность отравления представляют мясные и мясо-растительные консервы, когда сырье для их производства оказывается загрязненным землей и содержимым кишечника, а также была нарушена технология их изготовления. Из различных консервов особенно опасны закатанные в банки грибы, при обработке которых не всегда удается отмыть их от частиц земли.

Регистрируются случаи отравления при употреблении некачественной соленой рыбы, особенно из семейства осетровых и лососевых, а также недостаточно свежих рыбных продуктов (балык и др.) и ветчинно-штучных изделий (окорок, корейка, грудинка).

Факторами, способствующими токсинообразованию, являются недостаточная тепловая обработка продуктов и хранение их при высоких температурах. Наиболее часто ботулизм у людей является следствием употребления в пищу консервированных продуктов, приготовленных в домашних условиях при несоблюдении санитарных требований и температурных режимов.