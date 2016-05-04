Высокопоставленный алтайский полицейский оставит свой пост

Новости 23.05.2019 18:30 112

Заместителя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Павла Татарникова увольняют с должности, сообщает издание «ТОЛК», ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

В распоряжении издания оказалось письмо, адресованное, по всей видимости, руководству МВД РФ. В документе содержится просьба о предоставлении в отдел кадров материалов к увольнению Татарникова:

«Руководством Министерства внутренних дел РФ было принято решение о нецелесообразности заключения с полковником внутренней службы Татарниковым П.П. нового контракта о прохождении службы в органах внутренних дел РФ. Учитывая изложенное, просим в соответствии с законодательством представить в ДГСК МВД России материалы к увольнению Татарникова П.П. со службы внутренних дел».

21 апреля 2015 года полковник внутренней службы Павел Татарников назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, за период службы неоднократно поощрялся медалями как от федерального, так и от регионального руководства. На сайте краевого ведомства Татарников по-прежнему указан в качестве действующего должностного лица, однако письмо при этом датировано серединой мая.

Помимо Татарникова, у начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна остаются еще два заместителя, оба состоящие в звании генерал-майора: Ольга Кузнецова и Александр Лаас.