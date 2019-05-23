Соцсети: в Барнауле падает штукатурка с фасада исторического здания

Новости 23.05.2019 18:50 94

В центре Барнаула осыпается историческое здание. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Прямо на тротуаре валяются приличные пласты фасадной штукатурки. Место не огорожено специальными знаками и лентами. Только по чистой случайности в этот раз обошлось без жертв.

Жители Барнаула сообщили, что это историческое здание бывшего горного училища, которое находится на проспекте Красноармейский, 21. Объект является частью знаменитого ансамбля Демидовской пощади, который формировался в начале 19 веке. На данный момент в нем находится один из корпусов АГАУ, но занятия якобы здесь давно не проходят.

«Судя по всему, у университета нет возможности делать ремонт. Также здание является памятником архитектуры. Занятия в этом корпусе давно не проходят, здание рушится и представляет опасность для жизни прохожих», - пишут интернет-пользователи.

Кстати, в конце 2018 года власти Барнаула уже проводили ремонт этого здания: был обновлен фасад, оштукатурены стены, восстановлен карниз и не только.

Напомним, что обрушение фасадов зданий в Барнауле уже стало системой: так, в прошлом году от падения такого сюрприза сильно пострадал мужчина, на которого упал обломок штукатурки многоквартирного дома по проспекту Социалистический,130. Тогда прокуратура взыскала с управляющей компании 1 млн рублей в пользу пострадавшего.