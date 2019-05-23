Омское УФАС оштрафовало Сбербанк на четверть миллиона

Новости 23.05.2019 19:20 87

22 мая антимонопольная служба оштрафовала ПАО «Сбербанк России» на 250 тысяч рублей. Причиной штрафа послужило нарушение банком ч.1 ст. 18 ФЗ «О рекламе», сообщает пресс-служба омского УФАС России.

Речь идет о рассылке кредитной организацией своим клиентам смс рекламного характера без их согласия. Впрочем, Сбербанку штрафы не в диковинку. В прошлом году Омское УФАС оштрафовало Сбербанк на 370 тысяч рублей за нарушение той же части, той же статьи, того же самого закона. Такая же история имела место и в 2015 году – тогда штраф составил 200 тысяч рублей.

Омской областью или даже Сибирью дело не ограничивается – Сбербанк с завидной регулярностью получает штрафы за нарушения рекламного законодательства на протяжении многих лет.