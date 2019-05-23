Барнаульские охранники ответят за «самосуд»

Новости 23.05.2019 17:40 85

Расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников частного охранного предприятия «Сотня» завершено. Их обвиняют в превышении полномочий.

Случай резонансный. Проблема отношений охраны и посетителей развлекательных заведений города не раз попадала в поле зрения СМИ и вызывала бурное обсуждение.

По данным следствия, инцидент произошел ранним утром 9 марта 2019 года. Известно, обвиняемые прибыли в магазин «Пиффков», где возник конфликт с одним из посетителей магазина. ЧОПовцы целенаправленно применили навыки рукопашного боя и слезоточивый газ.

«Из имеющегося гражданского оружия самообороны – аэрозольного устройства они брызнули в лицо мужчине слезоточивый газ, после чего избили его, причинив потерпевшему вред здоровью и нравственные страдания», - говорится в сообщении Следкома.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.