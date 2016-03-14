Экс-председатель регионального парламента станет почетным гражданином Алтайского края

Новости 23.05.2019 16:35 236

Бывший председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук рекомендован к присвоению звания «Почетный гражданин Алтайского края». Решение принято 23 мая на очередном заседании региональной комиссии по наградам.

К слову, недавно свое отношение к награждению Назарчука высказал председатель АКЗС Александр Романенко.

"Я отношусь к этой инициативе положительно. Александр Григорьевич был депутатом, руководителем краевого парламента и стоял у истоков Законодательного Собрания в его современном виде. Кроме этого, не могу не сказать, что на каких бы высоких должностях и постах Александр Григорьевич не находился, он всегда последовательно и твердо отстаивал интересы аграриев и Алтайского края как сельскохозяйственного региона. Признание его заслуг в год 80-летия представительной власти Алтайского края весьма символично", - прокомментировал спикер ЗакСа.

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Помимо Назарчука почетным гражданином в 2019 году станет и врач-нейрохирург Краевой клинической больницы Семен Япрынцев. Отметим, присвоение звания предполагает разовую выплату - 50 МРОТ (примерно 650 тысяч рублей), ежемесячное поощрение в 5000 рублей и бесплатное лечение в санатории каждый год.

В 2018 году в регионе появилось два почетных гражданина. Это бывший депутат АКЗС Виктор Красилов и бывший бригадир горно-обогатительного комбината Виктор Сапожников. В настоящее время этим званием обладают 38 человек. Стоит добавить, что звание "Почетный гражданин Алтайского края" присваивается исключительно АКЗС.

Что касается Назарчука, напомним, он имеет в своем активе несколько орденов: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, Ивана Калиты.

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Александр Назарчук родился 6 августа 1939 года в селе Романово. Занимал пост министра сельского хозяйства РФ (1994-1996), председатель АКСНД (1996-2008). Кандидат биологических наук.