Энергетики нашли более 150 повреждений на теплосетях Барнаульской ТЭЦ-3

Новости 23.05.2019 16:05 86

В Барнауле завершились испытания трубопроводов по контуру ТЭЦ-3 на прочность и плотность. Выявленные повреждения ремонтируют без остановки. В приоритет ставят участки, влияющие на подачу горячей воды.

По словам директора Барнаульской теплосетевой компании (БТСК) Александра Гросса, энергетики обнаружили на трубопроводах 156 повреждений. Из них 22 повреждения было на внутриквартальных тепловых сетях. На магистральных трубопроводах немного больше – 26 повреждений.

«На сегодняшний день работники предприятия уже заменили 2327 погонных метров трубопровода, 405 единиц запорной арматуры, 28 насосов», - рассказал Гросс.

Работы планируют завершить до 6 июня. На некоторых участках запуск горячего водоснабжения возможен раньше, передает пресс-служба мэрии.

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Испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 и последующие ремонты начнутся 17 июня и продлятся до 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 километров тепловых сетей.

Отметим, в ремонт теплосетей Барнаула в 2019 году вложат беспрецедентный объем средств. Так, финансирование увеличено в два раза - со 100 до 200 миллионов рублей. Барнаульская теплосетевая компания в этом году направит на ремонт тепловых сетей 1,2 миллиарда рублей.

Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения уже проводят на городских объектах. В этом году Барнаульская теплосетевая компания отремонтирует 30 километров тепловых сетей. Перекладку сетей сейчас ведут также на пересечении улиц Попова и Северная Власихинская, Попова и Энтузиастов, Папанинцев и Ядринцева, на участках улиц Георгия Исакова и Шукшина.