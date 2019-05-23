Рафтинг в Республике Алтай получит господдержку

Новости 23.05.2019 15:10 87

Представитель от исполнительного органа госвласти Республики Алтай Владимир Полетаев в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации обратился к министру спорта РФ Павлу Колобкову с вопросом о развитии рафтинга и строительстве зала для занятий легкой атлетикой в регионе.

Парламентарий отметил, что спортсмены Горного Алтая многие годы отстаивают честь страны на международных соревнованиях и добиваются больших успехов, говорится на сайте Совфеда.

«Накануне 19 мая в Австралии закончился чемпионат мира по рафтингу, где команда ГАГУ, представившая Россию, заняла почетное второе место, незначительно уступив новозеландцам. На мой взгляд, нужно поощрять такие результаты, воздать должное спортсменам и тренерам, чтобы они и впредь стремились к победам и рекордам. В первую очередь, для этого требуется внимание к материальному обеспечению. Пока же все держится на энтузиазме преподавателей и рафтеров», - прокомментировал сенатор.

Министр спорта РФ ответил, что, несмотря на приоритетность олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, а также направлений, признанных Международным олимпийским комитетом и входящих в программу Всемирных игр, рафтингу будет оказана соответствующая поддержка. Он также обратил внимание на то, что за достижение высоких результатов алтайские спортсмены будут награждены.

Кроме того, Владимир Полетаев предложил Павлу Колобкову обсудить вопрос строительства легкоатлетического зала в Республике Алтай при личной встрече.

«Кто следит за моей работой, знает, что с данной просьбой ко мне обратились тренеры Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы. Встреча с ними состоялась 16 апреля. 27 мая я отправлюсь к министру спорта РФ и более подробно изложу ему суть проблемы – отсутствие в регионе манежа для занятий легкой атлетикой и игровыми видами спорта», - резюмировал Полетаев.