Возле сквера памяти на месте «Зимней вишни» построят новый ТЦ

Новости 23.05.2019 14:50 76

Возле сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово будет построен новый торговый центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора области Сергея Цивилева.

К руководителю региона ранее уже обращались предприниматели, в открытом письме указавшие на то, что закрытие ТЦ «Лапландия» лишило рабочих мест более двух с половиной тысяч человек. Губернатора попросили помочь решить эту ситуацию и он отреагировал положительно:

«Рядом много лет находились сваи когда-то строящейся гостиницы, строительство которой остановилось в кризис 2008 года. Мы нашли в Кузбассе целую группу патриотов, которые выкупили [объект] у предыдущих собственников, они приступили к стройке и уже к 1 сентября построят двухэтажный большой торговый комплекс», - сказал Цивилев.

Глава области уточнил, что все наружные работы должны быть завершены до 1 сентября, поскольку на эту дату запланировано открытие мемориала погибшим в «Зимней Вишне» в расположенном рядом сквере памяти.