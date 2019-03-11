Алтайская лыжница получит 500 тысяч по решению Дмитрия Медведева

Новости 23.05.2019 14:15 150

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко, завоевавшая на Универсиаде в Красноярске четыре медали, получит вознаграждение от правительства РФ. Всего кабмин потратит на выплаты российским медалистам 48 млн рублей.

Золотые медалисты получат 200 тысяч рублей, а серебряные и бронзовые — по 125 и 100 тысяч. По 100 тысяч рублей выплатят тренерам за спортсменов-победителей, а 60 тысяч и 40 тысяч рублей — за призеров, занявших вторые и третьи места. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Напомним, Яна Кирпиченко была единственной, кто представлял спортсменов из Алтайского края на Универсиаде. Лыжнице удалось завоевать три бронзы в индивидуальных гонках и одну золотую медаль в эстафете. Таким образом она может рассчитывать на вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Бюджетные деньги на премии были выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации Центру спортивной подготовки сборных команд России, а за порядком выплат будут следить Министерство спорта и общественная организация «Российский студенческий спортивный союз», уточняет "Тайга.инфо".