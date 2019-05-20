Бийский депутат-нарушитель в последний момент решил уйти из БГД «по собственному»

Новости 23.05.2019 12:40 204

Руководитель фракции ЛДПР в Бийской гордуме Алексей Карасев, которого 23 мая на заседании БГД планировали лишить полномочий, решил уйти по собственному желанию. По данным источников «Политсибру», он написал соответствующее заявление.

Изначально вопрос о досрочном прекращении полномочий Карасева был внесен в повестку заседания. Это стало возможным после того, как с заявлением в БГД обратился губернатор. После проверки декларации бийского депутата за 2017 год выяснилось, что в документе есть многочисленные нарушения. Так, Карасев не задекларировал два земельных участка, шесть прицепов, 29 банковских счетов, участие в качестве учредителя в 5 хозяйственных обществах и т. д.

Еще один бийский депутат лишится мандата. На этот раз - по инициативе губернатора Новости 20.05.2019 12:10 Проверку провел департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности 864

Указанные нарушения являлись достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий народного избранника.

Отметим, что либерал-демократ прошел в состав представительного органа по партспискам, следовательно, "жириновцы" в дальнейшем самостоятельно вправе решить судьбу свободного мандата. Ориентировочно, это произойдет к началу июня.