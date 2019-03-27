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МЧС прогнозирует усиление паводка на Алтае

Новости
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В Республике Алтай за последнее время выпало много осадков. В связи с этим, МЧС прогнозирует подъем уровня воды в Катуни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К особой бдительности спасатели призывают жителей Сросток – там в ближайшее время возможно подтопление, уровень воды угрожает превысить 530 см. Спасательные силы находятся в полной готовности, организованы мониторинг ситуации и оповещение населения.

Напомним, что «первой ласточкой» второй волны паводка стал разлив реки Чарыш, подтопивший населенные пункты сразу на территории "двух Алтаев". Так, в Алтайском крае в районе села Чарышского подтопило 11 приусадебных участков, а в Республике Алтай оказались затоплены несколько домов в Усть-Кумире и временно нарушено транспортное сообщение между несколькими поселками.

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ГУ МЧС России по Алтайскому краю составило список рекомендаций для граждан, проживающих в опасных районах:

  1. Изучите и запомните границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в зоне непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним.
  2. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для изготовления необходимых подручных плавсредств.
  3. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо вывезти при эвакуации в первую очередь.

Автор: Политсиб.ру