Сенатор Белоусов: «Федеральное министерство готово развивать спорт в регионах»

Новости 23.05.2019 11:05 102

В Совете Федерации прошла встреча с руководителем Минспорта РФ Павлом Колобковым

Как считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, руководителю Минспорта близки и понятны проблемы регионов.

Так, на прошедшей встрече с Павлом Колобковым, алтайский сенатор напомнил Министру спорта о том, что на заседании Международной федерации каноэ, прошедшем 15 марта 2019 года в Пекине. На этом заседании был рассмотрен график проведения календарных соревнований на 2021 год. Изначально на право проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ претендовало 6 стран: Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Голландия и Россия. По итогам голосования было принято решение второй этап Кубка мира 4-6 июля 2021 года провести в городе Барнауле.

Сенатор сообщил коллегам по Палате Регионов, что в 2016 году в Барнауле совместными усилиями краевой администрации, Правительства России было завершено строительство гребного канала. Нужно иметь в виду, комментирует парламентарий, что гребной канал в Барнауле не просто единственный за Уралом, но у него есть серьезное преимущество и перед московским «Крылатским». Так глубина нашего канала 16 метров, в «Крылатском» 2,5 метра. И это очень важное преимущество, так как по оценкам спортсменов на малой глубине у гребцов возникает «чувство тяжелой воды», а на Барнаульским канале такого не происходит. Причем наш канал географически спрятан от сильного ветра. Очевидно, все это привело к тому, что Международная федерация каноэ приняла решение провести в июне 2021 года второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ именно в г. Барнауле.

Сенатор обратил внимание Министра спорта на то, что такого уровня международные соревнования с числом участников более 600 человек, в том числе 150 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, более чем из 50 стран мира в Алтайском крае будут проводиться впервые.

Телевизионные каналы будут вести прямую трансляцию соревнований более чем в 160 стран мира. Соответственно, проведение мероприятия такого уровня требует доведение до соответствующего уровня действующей инфраструктуры, трибунных помещений, обеспечение требований по доступности среды для инваспортсменов, а так же значительных средств на приобретение спортивного инвентаря международного уровня, которое сегодня в России не производится. Таким образом, чтобы показать мировому спортивному сообществу не только высокий уровень организации соревнования, но и достойные результаты наших спортсменов, необходимо выделить дополнительные средства, по оценкам экспертов в сумме не менее 220 млн. рублей.

Павел Колобков ответил Сергею Белоусову, что с проблемой знаком, относится к ней с пониманием и готов к сотрудничеству, к решению этого вопроса.