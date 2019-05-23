В Алтайском крае рассекретили более двух тысяч архивных дел

Новости 23.05.2019 9:40 33

Рассекречены 2293 архивных дел за 1921-1988 годы из фондов Государственного архива Алтайского края. Такое решение принято на заседании межведомственной экспертной комиссии.

Так, например, сняли гриф секретности с писем Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) о строительстве новых линий Сибстройпути, а также обеспечении рабочими кадрами шахт Кузбасса и строительства Кузнецкого металлургического завода.

Рассекретили и некоторые протоколы заседаний бюро Алтайского крайкома ВКП(б). Вошли в этот список также докладные записки и информации по вопросам выдачи хлеба по карточкам, приема, трудоустройства и оказания материальной помощи демобилизованным из Красной армии, оказания помощи Алтайскому краевому государственному драматическому театру партийными и советскими организациями Барнаула.

В числе таких документов оказались закрытые годовые статистические отчеты краевых промышленных предприятий и организаций по основной деятельности, капитальному строительству, себестоимости товарной продукции, расходах на обслуживание производства и другое. Рассекречена также информация о состоянии детской преступности и беспризорности в Барнауле.

Кроме того, как сообщили в министерстве культуры Алтайского края, открытыми для доступа станут личные и персональные дела коммунистов за 1928-1985 гг. из фондов Волчихинского, Кытмановского районных и Каменского городского комитетов КПСС Алтайского края.

После утверждения акта о результатах рассекречивания архивных документов они будут переданы на открытое хранение.