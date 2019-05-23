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Знакомство в барнаульском кафе закончилось для девушки групповым изнасилованием

Новости
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В Алтайском крае следственные органы продолжают расследование уголовного дела в отношении двух жителей Барнаула 23-х и 24-х лет. Им предъявлены обвинения в изнасиловании.

Инцидент произошел ночью 20 мая 2019 года. Молодые люди познакомились с потерпевшей в одном из развлекательных заведений.

«После закрытия кафе женщина пошла домой и молодые люди попросили ее проводить, после чего на участке местности изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении Следкома.

В настоящий момент обвиняемые заключены под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Автор: Политсиб.ру