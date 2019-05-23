Чиновники в Республике Алтай не дали местным жителям встретиться с врио губернатора

Новости 23.05.2019 7:55 64

В начале недели , в ходе рабочей поездки по селам Усть-Канского и Усть-Коксинского района врио губернатора Олег Хорохордин проводил встречи с местными жителями. Однако в Усть-Коксе пришедшим заявили, что присутствие посторонних на встрече не предусмотрено. Об этом пишет портал «Новости Горного Алтая».

Вскоре выяснилось, что глава региона не знал, что людей не пустили внутрь. Об этом написал телеграм-канал, ведущийся, судя по всему, политтехнологами Олега Хорохордина:

«Хорохордин продолжает ездить по районам и встречаться с жителями. Чаще всего, пообщаться с новым врио приходит больше людей, чем вмещают небольшие залы. Встречи по старинке организовывают местные чиновники, которые прикрывают себя и в первую очередь заводят в зал лояльный актив и местных бизнесменов. Также получилось в Коксе, где местные чиновники испугались, что правда об их работе всплывет наружу и заполнили зал жителями, которые не будут критиковать их сверх меры. Нелояльных жителей, которые пришли позже, в переполненный зал не пустили под абсурдным предлогом, что у врио рабочее совещание. Хотя могли сказать правду — зал действительно был переполнен и пустить всех невозможно было просто физически. Почему они так поступили? Это называется привычка. Слова Хорохордина, что он намерен общаться абсолютно со всеми, в том числе, и с оппозиционно настроенными жителями, пока что просто не укладываются в головах чиновников. Они привыкли проводить встречи для галочки, фильтровать вопросы и защищать себя от ненужной им критики, за которую сегодня легко могут уволить. Но плохая новость в том, что куда быстрее теперь могут уволить за то, что жителям не дают возможности открыто рассказывать о проблемах, и тем более — врут им и не пускают на встречи под разными предлогами. Простить за плохую работу еще могут, а вот за ложь — нет. Нам пишут, что врио уже в курсе ситуации и скоро последуют решения по виновным. Таковы новые времена, привыкайте».

На канале «Алтайские истории», также проправительственном, предположили, что приезд Хорохордина в Усть-Коксу повторится и на этот раз чиновники побоятся препятствовать жителям встретиться с руководителем региона. Все остальные районы также получили сигнал о том, что открытость и прозрачность администрации - это теперь не просто слова.