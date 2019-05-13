Элитный коттеджный поселок появится на берегу реки в Бийске

Новости 23.05.2019 7:10 122

Новый коттеджный поселок «Адмирал» появится в ближайшее время на берегу реки Бии в Заречном районе Бийска. Авторы проекта обещают будущим клиентам собственный пляж, причал, смотровую площадку, парк с множеством зеленых насаждений вдоль моста.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», территорию начали осваивать в 2016-м году, на сегодняшний день к усадьбам подведены все коммуникации, кроме газа. Всего 34 участка, некоторые из них уже проданы.

Проект предусматривает детскую и волейбольную площадку, на территории обещают сделать свой теннисный корт, крупный торговый центр. Вся территория будет огороженной и охраняемый, вход на нее предусмотрен через две проходные.

Освоением земли занимается "Бийский Завод ПеноБетона". Застройщик утверждает, что территория находится вне зоны подтопления.