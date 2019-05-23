«Дни в профессии»: более 100 школьников посетили площадки АГМУ

Новости 23.05.2019 10:25 10

21 мая Алтайский медуниверситет совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта, министерствами здравоохранения, образования и науки Алтайского края организовал «День в профессии» по направлению «Медицина» для учащихся 8–10 классов. Профориентационное мероприятие объединило более 100 школьников Барнаула, Первомайского и Косихинского районов Алтайского края.

Школьники побывали с познавательными экскурсиями в Симуляционном центре вуза, где увидели в действии высокотехнологичные тренажеры для отработки практических навыков студентов и врачей, посетили многочисленные залы с уникальными коллекциями обновленного музея истории АГМУ и медицины Алтая, ознакомились с экспонатами анатомического музея и работой кафедры общей хирургии АГМУ.

«Со своей будущей профессией я определился, собираюсь поступать в АГМУ и выучиться на хирурга. После посещения двух учебных корпусов вуза много положительных эмоций. Особенно понравился Симуляционный центр, где условия для обучения студентов приближены к реальности. Для меня, как для будущего студента, это очень важно. В Симуляционном центре можно отработать навыки оказания неотложной помощи, научиться правильно реагировать на различные экстренные ситуации», – поделился Даниил Тарасов, ученик 10 класса Налобихинской средней школы им. А. И. Скурлатова.

Эту же профессию выбрал восьмиклассник барнаульской школы № 132 Алексей Васильев: «Сегодня попробовал наложить хирургический шов с помощью лапароскопического тренажера. Было сложно, ведь я с этим сталкиваюсь впервые. Этот аппарат позволяет делать аккуратные операции с помощью всего лишь двух проколов. Я с самого детства хочу стать врачом-хирургом. Надеюсь, у меня получится сдать все экзамены и поступить в Алтайский медицинский университет».

Профориентационное мероприятие продолжилось в лекционном зале морфологического корпуса. На встречу со школьниками пришли ректор АГМУ Игорь Салдан, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Козлова, президент Медицинской палаты Алтайского края Яков Шойхет. В зале также присутствовали депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, представители региональных министерств здравоохранения, образования и науки, муниципалитетов, главные врачи медицинских организаций края.

«Мы впервые проводим такое масштабное профориентационное мероприятие для школьников из районов края и Барнаула. Большая благодарность организаторам – региональному отделению Общероссийского народного фронта, министерствам здравоохранения, образования и науки Алтайского края. Безусловно, очень важно проводить раннюю профориентацию школьников, давать им возможность знакомиться с разными профессиями, чтобы появлялась осознанность выбора будущей специальности. Сегодня вы получили уникальную возможность провести один день в нашем университете, посмотреть, как работают Симуляционный центр, кафедра общей хирургии, увидеть наш музей истории медицины Алтая, анатомический музей, напрямую задать интересующие вопросы представителям здравоохранения. Уверен, многие из вас выберут благородную профессию врача, будут лечить и спасать жизни», – отметил в приветственном слове ректор АГМУ Игорь Салдан.

Президент Медицинской палаты Алтайского края Яков Шойхет поделился со школьниками примерами из практики, помогающими понять, как важно врачу обладать клиническим мышлением и владеть разными методами медицинских исследований, а также акцентировал внимание на сложности науки и необходимости учиться всю жизнь: «В этом году исполняется 55 лет моей работе в медицине, и я до сих пор учусь. Медицина – очень сложная, многогранная, многосторонняя наука, но она постигаема. Медицина – это наука неопределенности, это искусство вероятного. Многие заболевания диагностируются не приборами, а врачами, живыми людьми. Именно вам предстоит строить новую медицину, медицину будущего».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Козлова отметила важность проведения мероприятий с возможностью знакомства с разными профессиями и внесла предложение регулярно проводить такие встречи не только в вузе, но и непосредственно в центральных районных больницах.

«Будущее медицины – в профилактике, предупреждении возникновения и развития болезней. Не бойтесь учиться и, самое главное, не ошибитесь в выборе профессии. Поступив в Алтайский медицинский университет, вы не только получите качественное образование, но также сможете развивать свои таланты, найти себя в волонтерстве, творчестве, спорте. Здесь для этого созданы все условия», – обратилась к старшеклассникам Ирина Козлова.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов призвал школьников не спешить поступать в медицинский вуз, а сначала прочувствовать специфику профессии, став медицинским волонтером. «Мне бы хотелось, чтобы вы не гнались за необходимостью поступить в медицинский вуз. Важно, чтобы вы нашли у себя отклик к профессии врача, осознали те обязательства, которые берет на себя врач. Именно поэтому мы запускаем проект медицинского волонтерства со школьной скамьи – чтобы вы поняли, сможете работать в медицине или нет. Накануне мы подписали соглашение в Правительстве Алтайского края о реализации проекта «Будущие кадры современной медицины», в соответствии с которым берем на себя обязательства подтянуть ваши знания по профильным предметам, необходимым для поступления в АГМУ. Дополнительные баллы за медицинское волонтерство позволят вам конкурировать с медалистами и отличниками, и после вашего окончания медицинского вуза мы займемся вашим трудоустройством. Главная наша задача – мотивировать вас, чтобы вы определились с выбором профессии и в будущем избежали разочарования в медицине», – подытожил выступление министр здравоохранения.

Ректор АГМУ Игорь Салдан рассказал школьникам о направлениях подготовки в университете, о школах наставничества и мастерства, о клинических базах вуза в учреждениях практического здравоохранения, о филиалах Симуляционного центра, созданных на базе ведущих клиник Барнаула, развитии творческого потенциала студентов, о возможности общаться с иностранными студентами – носителями английского языка, тем самым повышая уровень знаний иностранного языка, о социальных гарантиях. В частности, Игорь Петрович отметил, что студенты-отличники, демонстрирующие высокие достижения в научной работе, творчестве, спорте, занимающиеся волонтерской деятельностью и другими направлениями внеучебной деятельности, могут в совокупности получать ежемесячную стипендию до 30 тысяч рублей. Ректор подчеркнул, что вуз не делит студентов на «бюджетников» и «платников», обеспечивая местами в общежитии всех нуждающихся в жилье студентов, предоставляет возможность помесячной рассрочки оплаты обучения. Более того, студенты, сдавшие две сессии подряд на «хорошо» и «отлично», могут быть переведены на бюджетную форму обучения.

Заключительная часть встречи прошла в формате «свободного микрофона» – школьники получили возможность задать интересующие вопросы. Большинство из них касалось поступления в Алтайский медицинский университет – старшеклассники интересовались профильными предметами для сдачи ЕГЭ, проходными баллами, записью на подготовительные курсы, стоимостью платного обучения, условиями поступления в АГМУ после окончания медицинского колледжа и др. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

В завершение мероприятия ректор еще раз поблагодарил организаторов акции, пожелал школьникам определиться с будущей профессией и успешно поступить в выбранный университет.

«Профстажировки» – совместный проект платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Проект «Профстажировки» содействует решению задач, поставленных в майском указе Президента России В. В. Путина, и осуществляется во исполнение федерального проекта «Социальные лифты для каждого». В рамках проекта проводится Всероссийская акция «Дни в профессии»: для школьников разных возрастных групп проходят серии однодневных экскурсий на современные предприятия и организации. Задача акции – показать всю широту возможностей для будущей профессиональной самореализации.