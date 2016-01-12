Осужденный сибирский экс-губернатор зарегистрировался в качестве ИП

Новости 22.05.2019 19:15 145

В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей указано, что зарегистрирована новая организация с фамилией и инициалами бывшего губернатора Новосибирской области, передает "Континент Сибирь".

Согласно данным реестра, 14 мая 2019 года Юрченко Василий Алексеевич был зарегистрирован МИФНС, которая находится на площади Труда в Новосибирске. Соответствующая запись была отмечена в ЕГРИП, на следующий день Василий Юрченко был зарегистрирован как страхователь в территориальном органе ПФР.

В качестве основного вида деятельности ИП указана «Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации». Плюс 10 дополнительных возможных предоставляемых услуг. Например, финансовое управление, сфера налогообложения, а также бухгалтерский учет, вопросы коммерческой деятельности и управления, организация конференций и выставок и прочие вспомогательные услуги для бизнеса.

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Василий Юрченко занимал пост первого вице-губернатора в администрации Новосибирской области в течение пяти лет. С 2010 года по указу президента РФ Дмитрия Медведева исполнял обязанности главы региона. Президент Владимир Путин снял Василия Юрченко, с должности спустя четыре года в связи с утратой доверия. Вскоре его обвинили в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам лишения свободы условно в 2017 году. Кроме того, в течение трех лет ему запретили занимать должности госслужбы.

Напомним, в июне 2018 года бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко был назначен руководителем по Сибирскому региону компании «Металлсервис», — одного из крупнейших металлотрейдеров России. В Новосибирске Юрченко курировал работу НМЗ им. Кузьмина.