Старинную книгу «на старославянском языке» продает житель Барнаула

Новости 22.05.2019 17:40 101

Барнаулец выставил на продажу старинную книгу за 700 тысяч рублей. Год издания неизвестен. По словам владельца, книга ему досталась от прабабушки.

Ценная реликвия имеет уникальную историю. На последней странице почти стерлись слова «Хан передал». Сама книга написана на старославянском языке и рассказывает о святых, сами листы не похожи ни на одну бумагу, рассказал «КП-Барнаул» хозяин раритетной вещи.

Собеседник издания отметил, что порча книги стала причиной ее продажи: «Я решил продать книгу людям, которые в ней заинтересованы и знают кем, когда и зачем она была написана. Тем более, она портится, так как находиться в условиях для нее не предназначенных – на книжной полке, хотя должна под стеклом. С каждым годом страницы все больше подвергаются необратимым изменениям», – отметил барнаулец.

По словам специалистов, книга написана на церковнославянском языке, на котором печаталась религиозная литература. Эксперты отметили, что, скорее всего, это «Кириллова книга» – полемический сборник, изданный по указу царя Михаила Феодоровича Романова. Возможно, книга принадлежала старообрядцем.