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Памятный подарок выпускникам и учителям предлагает Россельхозбанк

Новости
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В преддверии последних звонков и выпускных вечеров, Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает жителям двух Алтаев приобрести серебряные монеты  школьной тематики!

В Алтайском филиале Россельхозбанка родители и ученики могут приобрести серебряные монеты «Школьная пора», «Самый лучший класс-19»,  монеты в стиле «Жостово» и   «Палех». На монете  «Школьная пора»  на фоне  глобуса  изображены первоклассники – мальчик с букетом цветов и девочка со школьным звонком-колокольчиком (цифровая печать), ниже помещено рельефное изображение открытой книги с надписью «ШКОЛЬНАЯ ПОРА». Внизу вдоль канта изображены цветные карандаши и цветы.

В центральной части монет  «Самый лучший класс-19»  - цветные изображения мальчика и девочки с атрибутами школьной тематики - учебниками, тетрадями, глобусом.

Монета в стиле «Жостово» представляет собой слиток, изображающий букет цветов. А дарить цветы – значит, выражать чувства любви, почтения, расположения или уважения. Букет цветов – подарок к любому случаю: юбилей, годовщина памятной даты, подарок преподавателю, коллеге или близкому человеку.

Монета «Сказка»  - это монета-слиток с тематическим рисунком в стиле «Палех». Эта монета всегда подарит хорошее настроение взрослым и детям и будет напоминать о том, что в жизни должно быть место Сказке, которая отвлечет нас от забот и добавит положительных эмоций. Сказка сделает достижение целей проще, проявив «чудеса» счастливых случайностей, которые помогут в исполнении желаний.

Изделия выполнены в качестве чеканки «пруф-лайк» из серебра 925 пробы.

«Такой замечательный подарок будет прекрасным сувениром будущему выпускнику или любимому учителю и будет напоминать о   школьном времени, первом учителе, лучшем классе, о веселых переменах и школьных друзьях», - отметил Борис Бабаев, заместитель директора Алтайского филиала.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.

Автор: Политсиб.ру