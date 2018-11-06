За год в Алтайском крае заморожено строительство 11 многоквартирных домов

Новости 22.05.2019 16:50 136

За год в Алтайском крае заморожено строительство 11 многоквартирных домов, а за пять лет остановлено 18 строек: семь в Бийске, шесть в Барнауле, четыре в Новоалтайске и одна – в Белокурихе. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости со ссылкой на данные краевой госинспекции.

Два проекта из вышеперечисленных работали со средствами дольщиков по новым нормам с использованием эскроу-счетов.

В Барнауле один из объектов – дом № 46Б на проспекте Канатном – выкупила «Жилищная инициатива», намереваясь достроить брошенный в 2014 году объект. В Бийске законсервировано сразу пять домов, строившихся компанией «Материалстройсервис»: три – на улице Социалистической (22, 22/1, 22/2) и два – на улице Кутузова (25, 27). В Новоалтайске на этапе фундамента заморожен один из объектов ЖК «Демидов парк» – дом № 34 на улице Прудской.