Новый туристический маршрут свяжет Новокузнецк с Шерегешем

Из Новокузнецка в Шерегеш можно будет добраться по единому железнодорожно-автобусному билету, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Сергея Лемихова.
Такой билет – это продукт сотрудничества РЖД с местным автоперевозчиком. Устройство подобных смешанных маршрутов практикуется не впервые – ранее РЖД уже кооперировалась с туроператорами и автоперевозчиками.
В частности, в Алтайском крае действует 12 мультимодальных туристических маршрутов, есть они и в Омске, и в Новосибирске, и на Кузбассе. В прошлом году ЗСЖД перевезла по ним более 20 тысяч человек.
«В прошлом году мы запустили мультимодальный маршрут, соединяющий Новокузнецк с курортом Шерегеш. Прибыв на конечную станцию, пассажиры пересаживаются в автобусы, которые за 20 минут довозят их до горнолыжного курорта. Сейчас прорабатываем вопрос создания единого транспортного билета на это направление»,— сказал Сергей Лемихов.
Цена билета составляет 4190 рублей