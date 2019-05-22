В Рубцовске провели панихиду по умершим от СПИДа

Новости 22.05.2019 17:10 98

В Рубцовске 19 мая в Храме Рождества Христова иерей Евгений Глебов провел панихиду по людям, умершим от проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией.

Рубцовская епархия Алтайской митрополии Русской Православной Церкви более 15 лет сотрудничает с Рубцовским филиалом Алтайского краевого центра СПИД в рамках оказания паллиативной и духовной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.

В Храме Рождества Христова ежегодно, каждое третье воскресенье мая, в Международный День памяти умерших от СПИДа проводятся панихиды по умершим от этого заболевания.

Основная цель в этот день - привлечь внимание общества к проблемам людей, затронутых ВИЧ – инфекцией, оказать им поддержку, способствовать толерантному отношению к людям с ВИЧ и мобилизовать усилия на борьбу с этой болезнью.