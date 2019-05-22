МТС предоставит алтайским бизнесменам SIM-карты для интернета вещей за один рубль

Новости 22.05.2019 15:45 81

МТС предоставил компаниям Алтайского края новые возможности для развития и использования интернета вещей: с мая по декабрь 2019 года юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.

Решения на базе NB-IoT сегодня востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Сеть NB-IoT развернута в Барнауле и пригородных поселках, Алейске, Бийске, Белокурихе, Заринске, Новоалтайске, Славгороде, Камне-на-Оби, Яровом, Змеиногорске, ЗАТО «Сибирском», и во всех населённых пунктах региона с численностью населения более 10 тысяч человек. Всего инфраструктура для NB-IoT запущена более чем в 80 населенных пунктах в 40 районах края, в том числе в большинстве районных центров.

Для развития этой перспективной технологии компания создает благоприятные условия для разработчиков, стартапов и корпоративных клиентов, которые намерены вместе с МТС создавать новые сервисы и производить оборудование стандарта NB-IoT.

Заинтересованные клиенты и разработчики могут обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.