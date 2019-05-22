#ВместеЯрче: Барнаульская ТЭЦ-3 открыла двери для участников фестиваля

Новости 22.05.2019 15:00 86

В Алтайском крае на Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче стартовали тематические экскурсии. Первыми на мероприятие пригласили учеников четвертого класса Гимназии №22.

Барнаульскую ТЭЦ-3 выбрали не случайно в качестве отправной точки. На сегодняшний день это крупнейшая и самая современная станция в Алтайском крае. Она обеспечивает половину Барнаула теплом и горячей водой, некоторые предприятия – промышленным паром, а также имеет стратегическое значение в обеспечении краевого центра электроэнергией, рассказали в СГК.

Именно такими словами встретил ребят на проходной станции начальник отдела производственно-технического отдела предприятия Виктор Бобб. После просмотра познавательного фильма «Энергетика в доступе» и прохождения инструктажа по технике безопасности, юные гости отправились на экскурсию.

Маршрут был большим: турбинный цех и щит управления, где ребята познакомились с электросердцем ТЭЦ, химический, где они смогли под пристальным вниманием профессионалов провести настоящие опыты по исследованию воды, поступающей на станцию. Далее ребята увидели угольный склад и поразившись его масштабами, переместились в цех топливоподачи, где им продемонстрировали, как в современных условиях разгружают топливо, вагоноопрокид, который с легкостью переворачивает многотонный вагон с углем попал в объектив каждого юного блоггера. Финальной точкой экскурсии стали градирни – место вечного дождя или, как сказали ребята, большого аквариума с водопадом.

«Мы побывали почти на всех объектах станции. Конечно, мы не запомнили профессиональные термины и названия, но мощь и объем работы нас впечатлил. Везде нас приветливо встречали и подробно рассказывали об особенностях работы каждого цеха, как в наши дома приходят тепло и электричество.

Путешествуя по ТЭЦ-3, мы соблюдали все правила безопасности, носили настоящие белые каски. А еще нам очень понравилось пить газировку из автомата. Большое спасибо!», - отметила классный руководитель 4А «Гимназии №22» Татьяна Ефимова.

Фестиваль #ВместеЯрче проводится с 2016 года и реализуется при поддержке Министерства энергетики России в целях популяризации энергосберегающего образа жизни. В этом году предприятия СГК в четвертый раз присоединились к акции.