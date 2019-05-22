Мунайский угольный разрез может нарастить объем топлива, реализуемого на алтайском рынке

Новости 22.05.2019 14:40 90

Предприятия ЖКХ Алтайского края могут увеличить потребление угля, добываемого ООО "Мунайский разрез" (единственный угольный разрез в регионе). Об этом со ссылкой на министра промышленности и энергетики региона Александра Климина пишет "Интерфакс-Сибирь".

"По выходу летучих веществ мунайский уголь близок к каменному длиннопламенному и может успешно использоваться в котельных, каких-либо кардинальных изменений для этого не требуется. (...) Целесообразность и эффективность его использования в малой энергетике была подтверждена отопительным сезоном 2018-2019 годов: ряд теплоснабжающих организаций прошли его именно на мунайском угле", - сказал Климин, отметив, что в предстоящем отопительном сезоне ожидается увеличение использования местного топлива.

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Вместе с тем, по итогам I квартала разрез добыл около 11 тысяч тонн угля. Глава Минпромэнерго края уточнил, что небольшой объем добычи был связан с тем, что шла реализация добытого ранее угля, а также из-за введенных весной ограничений на перевозку грузов по автодорогам в крае. Основными потребителями местного топлива стали восточные и юго-восточные районы Алтайского края, Бийск, а также соседняя Республика Алтай.

"Так как бурый уголь Мунайского месторождения - местный ресурс, его использование обеспечивает жителей края рабочими местами, дает дополнительные поступления в бюджеты района и края", - продолжил Климин.

По его словам, прошедший отопительный период показал, что использование угля с одного месторождения и, соответственно, с постоянными характеристиками, позволяет обеспечить стабильную работу оборудования котельных, поддерживать температуру в постоянном значении.

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Как сообщалось, летом 2018 года владельцем 18,27% в ООО "Мунайский разрез" стал Юрий Анцупов, ранее работавший советником-консультантом экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова по вопросам предпринимательства, торговли, промышленности и ТЭК. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 21 марта, Анцупову принадлежит 36% разреза. Еще 32% владеет Ирина Вьюгина, по 6,4% - Ольга, Ева, Василиса, Даниил и Сергей Ефименко. Анцупову также принадлежит 50% в занимающемся гостиничным бизнесом ООО "Меридиан менеджмент" (Владивосток).

Мунайский угольный разрез расположен в Солтонском районе Алтайского края. ООО зарегистрировано в Барнауле в 2004 году. Основным видом деятельности является добыча каменного угля открытым способом.

Ранее на базе Мунайского угольного разреза планировалось построить конденсационную электростанцию, которая подстраховывала бы всю энергосистему Сибири. Стоимость Алтайской КЭС мощностью 660 МВт оценивалась в 55,2 млрд рублей. Изначально планировалось завершить строительство КЭС в 2017 году, но сроки были сдвинуты из-за проблем с финансированием проекта. В качестве соинвесторов проекта власти Алтайского края тогда называли Harbin Electric International Company Limited (Китай).