Протест в Томской области: жители Северска потребовали отставки мэра

Новости 22.05.2019 13:50 110

21 мая жители Северска митинговали за отставку мэра и гордумы. Количество собравшихся организаторы оценили примерно в полтысячи человек, сообщает «ТВ2». Митинг открылся выступлением организатора – Владимира Петрова, который озвучил основные причины недовольства граждан:

«Мы считаем, что поведение депутатов, которые вспоминают о нас только перед выборами, а потом закрываются турникетами Белого дома – это недопустимо. У нас нет ни опросов населения, ни собраний, ни конференций <…> мэр у нас имеет право без обсуждения в комитетах внести в думу вопрос, который тут же рассматривается и, естественно, принимается, потому что перед сессией думы происходит собрание фракции «Единая Россия», где мэр доводит до партийцев, что необходимо принять», – заявил Петров.

Поводом, переполнившим чашу терпения горожан, стало обращение местной Думы к губернатору Томской области с просьбой повысить тарифы на отопление на 10%, а на горячее водоснабжение – на 22,5 %.

«Беспредел в ЖКХ, необоснованный подъем тарифов. Я просто на своём опыте: у меня гараж, простой, холодный, 3 на 6 [метров], за него выставили счет в полторы тысячи», – пояснил один из участников митинга.

По итогам митинга Владимир Петров зачитал текст резолюции, которую он намерен передать в мэрию:

«За поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, за досрочное прекращение полномочий мэра и думы, против чрезмерного повышения тарифов на коммунальные услуги, против закрытости органов местного самоуправления, против чрезмерного финансирования думы», — продекламировал организатор.

Впрочем, ни на какую положительную реакцию властей Петров, по его словам, не надеется.