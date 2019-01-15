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Прокуратура заставила «Сибэнергомаш» погасить миллионные долги по зарплате

Новости
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В Алтайском крае прокуратура добилась того, что ОАО «Сибэнергомаш» погасило долг по зарплате. Расчет не производился во время с 746 работниками организации.

По данным краевой прокуратуры, предприятие задолжало бывшим работникам заработную плату за март 2019 года. Общая сумма задолженности составила 6,8 млн рублей.

Прокурор внес представление в адрес руководителя предприятия. Также последний привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Государственной инспекцией труда ему вынесено предупреждение.

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В суд были направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Благодаря принятым мерам долги полностью погашены на данный момент.

Как уже сообщалось, ДК «Сибэнергомаш» в 2016 году приобрел алтайский предприниматель Михаил Макаров за 86,2 млн рублей. В мае 2018 года бывший губернатор края Александр Карлин говорил, что ДК нужен ремонт, чтобы избавить от «засилья лихих 90-х». Однако этого так и не произошло.

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Автор: Политсиб.ру