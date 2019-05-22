На Алтае может начаться эвакуация людей из зоны затопления

В Алтайском крае талыми водами подтапливает все больше приусадебных участков. Наиболее сложная ситуация в в селе Чарышское, где накануне был введен режим повышенной готовности, рассказали в ГУ МЧС по региону.
Известно, что на данный момент подтопило восемь участков, которые расположены в низменных участках местности. Сейчас большая группировка спасателей делает отсыпку дамбы.
Как сообщил «Толку» один из жителей райцентра, вода пришла за ночь. «Сейчас ее уровень не достигает пола в доме, но он постепенно повышается. Защитная дамба, которую возводят в поселке, так же не смогла сдержать напор», - говорится в сообщении телеканала в соцсети.
Местные жители полагают, что сложившаяся паводковая ситуация вызвана сильными осадками. Накануне прошел дождь с градом. Вероятно, это и спровоцировало общий подъем реки. Очевидцы говорят о начале эвакуации.
Чарыш топит️ ⠀ Из Чарыша делятся видео первых подтоплений второй волны. Как сообщил нам один из жителей райцентра, вода пришла за ночь. Сейчас ее уровень не достигает пола в доме, но он постепенно повышается. Защитная дамба, которую возводят в поселке, так же не смогла сдержать напор. ⠀ По словам жителей, вчера в Чарыше прошел дождь с градом. Это, полагают они, и спровоцировало общий подъем реки. В поселке работают спасатели, делают отсыпку дамбы. Люди говорят о начале эвакуации.