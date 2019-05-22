Бийский депутат провел для журналистов экскурсию по «дому без этажа» на улице Разина

Новости 22.05.2019 11:50 77

Депутат бийской гордумы Николай Белозеров провел журналистов по многоквартирному дому № 90 на улице Разина. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

В 2017 году в здании должны были ремонтировать кровлю, однако в процессе выяснилось, что дом в аварийном состоянии и одной кровлей дело не обойдется. Стены решили частично разобрать собрать новые этажи на старом каркасе. Так полуразобранный «Дом-без-этажа» стал местной достопримечательностью вместе со своим соседом – «Домом-без-подъезда» на Разина 84, который три года в буквальном смысле слова простоял без одного подъезда, тоже разобранного ради ремонта.

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В данный момент в «Доме-без-этажа» завершаются отделочные работы, подрядчик обещает сдать объект к 10 июня. Однако, жители не верят, что дом будет сдан в срок, поскольку сроки сдвигались уже неоднократно.

«Не верю, что в июне все сделают, - говорит жительница дома Алла Храмцова. - В декабре 2018 года нам говорили, что в январе 2019-го начнется частичное заселение. И сейчас – то же самое <…> мы покупали секцию – отличную, была как игрушка, вся отделана, а сейчас страшно посмотреть, что с ней сделали. Плиты разошлись, между ними – зазор. Зданию урон нанесли еще больший в процессе ремонта. Мне кажется, потому и сроки возвращения затягивают, потому что не знают, что с этим домом делать – людей-то здесь селить страшно – а вдруг обрушится?».

В процессе ремонта здание действительно пострадало – новые обои местами запачканы и надорваны, подоконники пестрят грязными царапинами. Есть и гораздо более вопиющие явления – см. фото из галереи:

Самым серьезным негативным последствием ремонта стало обильное проникновение влаги внутрь помещений. «Дом-без-этажа» заражен грибком, плесенью, пострадали личные вещи жильцов, особенно мебель.

«Когда нам сказали покинуть дом, то говорили, что можно оставить здесь мебель, что ее накроют, и она не пострадает, а в итоге все пришло в негодность. Все промокло, теперь только выбрасывать, - говорит Ирина Придубкова, которая в 2017 году покинула дом и до сих пор живет в подменном фонде. - Уже не знаю, сколько раз нам обещали, что вот-вот, и можно будет заезжать. А ничего не меняется».

Из хороших новостей – муниципалитет восстанавливает здание за счет бюджета, хотя изначально рассматривался вариант возложения затрат на жильцов.

Руслан Курасов, председатель комитета Думы по земельным отношениям также отметил слабую проработанность решения о восстановлении дома:

«Сроков уже столько называлось… Мы неоднократно собирались, ставили вопрос по дому на Разина. Но время идет. У людей уже дети выросли, в школу пошли, а дом так и не сдан. И не похоже, что в этом году они сюда вернутся. Надо уже выходить на федеральный уровень. В моем понимании, первоначально была допущена ошибка при проектировании и принятии сметы. Как можно было снять крышу и этаж и не предусмотреть, что дом вымокнет до подвала? Нужно было сразу готовить финансирование на ремонт этого дома капитально. А этого не было, и сроки затягивались. Подрядчик постоянно ссылался на то, что ему не перечисляют средства. А на сегодня общие затраты на ремонт здания уже составляют около 40 млн рублей. За эти деньги можно было снять четвертый этаж, закрыть дом кровлей, а жителям четвертого этажа предоставить жилье. А теперь деньги вложили, а сколько дом простоит после ремонта – неизвестно. Можно было хотя бы предложить людям обмен – предоставить жилье, а это забрать муниципалитету, и после ремонта отдать это общежитие в подменный фонд».