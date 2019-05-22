В Барнауле нашли 19 опасных «диких» пляжа

Новости 22.05.2019 11:10 67

Специалисты управления по делам ГОЧС Барнаула нашли 19 опасных «диких» пляжей на территории Барнаула, передает пресс-служба мэрии.

На данных водных объектах установлены информационные щиты с предупреждением о запрете купания. К сожалению, местные жители их игнорируют. А между тем здесь происходит большинство несчастных случаев. МЧС призывает горожан выбирать для отдыха у воды проверенные места в преддверии сезона 2019 года.

В связи с этим специалисты обнародовали список пляжей, опасных для купания. Отмечается, что объекты находятся в Центральном, Индустриальном, Ленинском и Октябрьском районах.