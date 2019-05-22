Студенты-гуманитарии АлтГПУ стали призерами IT-конкурса «Hackathon»

Новости 22.05.2019 11:35 65

Студенты АлтГПУ приняли участие в пятом городском форуме ИТ- разработчиков «Hackathon» (Хакатон). В режиме нон-стоп с помощью современных технологий и собственных знаний они создавали рабочий прототип IT-продукта.

АлтГПУ представляли команды «ИстHack» (исторический факультет), «TeamWork» (филологический факультет, институт физико-математического образования, институт психологии и педагогики).

Приглашенные опытные эксперты, круглосуточный доступ на площадку, скоростное стабильное интернет-соединение, трехразовое питание и много кофе - хорошие условия организации конкурса повлияли на скорость работы и эффективность проведенного времени. Студенты АлтГПУ, не являясь профессионалами в сфере информационных технологий, смогли достойно пройти все испытания, рассказали в пресс-службе вуза. Они не ограничились идеей в теории, продвинулись в практике - написали код программы и представили его компетентному жюри.

В конце второго дня работы форума состоялись презентации проектов и подведение итогов. По результатам всех испытаний команда исторического факультета АлтГПУ заняла призовое место и получила денежный приз для дальнейшей разработки проекта - исторической игры, помогающей школьникам систематизировать знания и лучше подготовиться к ЕГЭ. Также эксперты отметили усердие историков и подарили «за прогресс и огромную тягу к компьютеризации» книгу о разработке компьютерных игр «Кровь, пот и пиксели».

Своими впечатлениями поделилась студентка АлтГПУ, участница форума Юлия Ягодкина: «Для меня мероприятия в сфере IT - это однозначно выход из зоны комфорта – я гуманитарий. В рамках Хакатона мне удалось найти единомышленников, которые помогли в реализации идеи. Мероприятие крутое: опыт, новые знания, новые знакомства».