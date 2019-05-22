Сенатор Белоусов предложил законодательное решение проблемы деградации почв

Новости 22.05.2019 10:10 31

В аграрно-продовольственном комитете Совете Федерации рассмотрели проект Закона о сохранении плодородия земель.

Как считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, сегодня наблюдаются процессы активной деградации почв и их необходимо остановить.

Являясь одним из разработчиков закона, и докладчиком во время его обсуждения на заседании Комитета, сенатор обратил внимание коллег на то, что более 60% площадей сельхозугодий в Российской Федерации уже сегодня слабо или среднегумусированные.

«Около четверти сельхозугодий являются кислыми, десятая часть солеными, так же значительная доля солонцеватых, переувлажненных или заболоченных земель. Более половины земель частично утрачивают плодородный слой, в том числе в результате разрушения ветром. Все это стало возможным потому, что арендаторы земельных участков, пользователи и даже собственники относятся к такому средству производства как земля уж очень потребительски», – считает Сергей Белоусов.

Тем более, потому, что ныне действующее законодательство, мероприятия по воспроизводству плодородия земель, в одном случае определяло как право собственников, арендаторов и пользователей, в другом случае как обязанность.

Законопроект устраняет данное разночтение и определяет именно обязанностью собственников, арендаторов и пользователей проведение мероприятий по воспроизводству плодородия.

Более того, для понимания ситуации и отслеживания динамики собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам вменено в обязанность проведение периодических почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований земель сельскохозяйственного назначения, резюмировал Сергей Белоусов.