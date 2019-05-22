Алтайский «политех» определился с бюджетными местами на 2020 год

Новости 22.05.2019 12:45 85

Алтайскому государственному техническому университету выделено 1845 бюджетных мест по различным направлениям подготовки и формам обучения на 2020/21 учебный год. Это на 151 место больше по сравнению с 2019/20 учебным годом.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Павла Черданцева, значительно увеличился бюджет по направлениям подготовки, связанным с IT-технологиями, машиностроением, энергетикой, строительством.

Напомним, в этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1694 бюджетных места по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. Традиционно приоритетными для университета являются направления подготовки (специальности) технической и технологической направленности, а также IT-отрасли.

В вузе отметили, что приемная кампания в АлтГТУ стартует 13 июня. При приеме документов в АлтГТУ будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.

Прием документов от претендующих на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля (или до 12 июля, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания), на заочную – до 16 августа. Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 28 августа (до 16 августа, если предстоит пройти вступительные испытания), заочной формы – до 19 сентября (до 13 сентября, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания).

Подавать документы можно одновременно для участия в конкурсе по трем направлениям подготовки (специальностям). В приемную комиссию поступающие должны предоставить паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании; на некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра.

Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. На этапе приоритетного зачисления будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме на обучение и поступающие на целевое обучение. Затем – поступающие, которые принесли вовремя оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление (первый и второй этап зачисления по общему конкурсу).

Вся необходимая информация о приёмной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приемной комиссии https://pk.altstu.ru/. Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29−07−29.