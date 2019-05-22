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Как власти будут развивать алтайские села: председатель АКЗС рассказал о новой госпрограмме

Новости
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21 мая прошла интернет-конференция, на которой председатель АКЗС Александр Романенко ответил на вопросы граждан, касавшиеся самых разнообразных тем.

В частности, в ответ на вопросы о программе развития сельских территорий, продление которой обещал президент Владимир Путин, Александр Романенко сообщил, что Министерство сельского хозяйства России подготовило проект госпрограммы, направленной на развитие сельских территорий, на 2020 – 2025 годы. Алтайский край активно участвует в ее разработке.  Так, с 31 мая по 1 июня 2019 года на Алтае пройдет форум «Устойчивое развитие сельских территорий - потенциал развития РФ», посвященный госпрограмме.

Её основным механизмом станет софинансирование Минсельхозом конкурсных проектов, которые смогут предлагать как коммерческие, так и некоммерческие организации, а также местные власти и инициативные группы селян.

Направления проектов:

  1. Cоциальная инфраструктура и жильё
  2. Инженерно-транспортная инфраструктура
  3. Культура и спорт
  4. Среда проживания
  5. Содействие занятости населения
  6. Государственные услуги
  7. Физическая доступность продовольственных и бытовых товаров
  8. Финансовые услуги 
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Участники заседания Совета законодателей РФ обсуждали развитие сельских территорий России на период до 2030 года.

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Александр Романенко также добавил, что объем финансовой помощи сельским жителям значительно вырос и поделился некоторыми цифрами:

«Сегодня в бюджете Алтайского края на 2019 год предусмотрено 1,9 миллиарда рублей на устойчивое развитие сельских территорий (вместе с федеральными средствами). Значительно увеличился объем государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Ее объем составит свыше 830 миллионов рублей. Поддержку получат 600 сельских семей, тогда как в предыдущие годы их число было на уровне 100».

Алтайский край стал первым в России, где была разработана программа устойчивого развития сельских территорий. Она была принята в 2011 году - за два года до утверждения Федеральной программы. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: vesti22