Рубцовску потребуется более 1 млрд рублей, чтобы решить проблему с горячей водой

Новости 22.05.2019 7:40 150

Тариф на горячую воду не будут поднимать в Рубцовске в ближайшее время, поскольку это не решит проблему горячего водоснабжения в третьем по величине городе края. К такому выводу пришли депутаты АКЗС, представители регионального правительства и руководства органов местного самоуправления.

С жалобами на низкую температуру горячей воды к депутатам Заксобрания не раз обращались рубцовчане. Было выявлено несколько причин, по которой температура горячей воды в домах горожан не поднимается до нормативных значений, пишет пресс-служба АКЗС.

Первая и главная - система горячего водоснабжения в городе не имеет циркуляции, поэтому за ночные часы и время, когда нагрузка на сети минимальна, вода в трубах без движения успевает остыть. Вторая - отсутствие станций, где вода дополнительно подогревалась бы до нормативных показателей перед подачей в дома потребителей. По словам главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана, комплексное решение проблемы, по предварительным оценкам, обойдется в 1,2 млрд рублей.

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Этот объем инвестиций покрыть только за счет повышения тарифа невозможно. «Так как Рубцовск вошел в ценовую зону по системе альтернативной котельной, нет возможности включить в тариф инвестсоставляющую», - пояснил глава регионального филиала ООО «СГК» Игорь Лузанов. По его оценке, если правила будут изменены, то тариф на горячее водоснабжение для рубцовчан вырастет в два раза, а это чрезмерная нагрузка на бюджет жителей, предприятий и учреждений города.

Игорь Лузанов назвал и еще одну проблему, без решения которой нельзя добиться качественного горячего водоснабжения, - внутридомовые системы не готовы к работе в режиме циркуляции. Они нуждаются в тотальной замене, что, в свою очередь, возможно лишь при стопроцентной поддержке собственников каждого дома.

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Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев предложил в качестве источника финансирования использовать средства Фонда содействия развития ЖКХ. Максимальная сумма, на которую, по его словам, могут рассчитывать получатели - 300 млн рублей в год. Начать работу по подготовке необходимой заявки в СГК готовы. Но для этого необходима актуальная схема водоснабжения города. Ее разработка и актуализация относится к полномочиям органов местного самоуправления и требует проведения процедуры публичных слушаний. В Рубцовске эта работа еще только предстоит.