ЧП на барнаульской конеферме: 15-летняя спортсменка впала в кому

Новости 22.05.2019 8:15 57

Трагедия произошла днем 19 мая в Барнауле на территории конефермы. Стало известно, что во время прогулки с лошадью 15-летняя воспитанница Краевой спортивной школы олимпийского резерва получила травму головы.

По информации Следкома, жеребец сбил спортсменку с ног. Вероятно, животное внезапно испугалось резкого звука или движения.

В настоящее время девочка находится в больнице в состоянии комы. По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая.

Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности несовершеннолетних воспитанников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.